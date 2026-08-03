Глава Siemens предупредил об угрозе «цифрового железного занавеса»

Президент Siemens Роланд Буш заявил, что противостояние США и Китая в сфере технологий может привести к появлению нового разделения мира. По его словам, речь идёт о формировании «цифрового железного занавеса». Об этом Буш сообщил в статье для The Financial Times.

По его оценке, даже активное развитие искусственного интеллекта и международный обмен технологиями не могут полностью компенсировать растущий геополитический раскол между крупнейшими державами. Руководитель немецкого концерна отметил, что государства всё чаще усиливают контроль над технологиями, информацией и производственными цепочками. Ограничения на экспорт, требования хранить данные внутри стран и разные подходы к кибербезопасности, по его мнению, создают новые барьеры между участниками рынка.

«Каждый новый барьер затрудняет соединение систем, масштабирование работающих решений и вывод лучшей продукции на рынки. Если эта тенденция будет продолжаться бесконтрольно, цифровые границы могут затвердеть и превратиться в цифровой железный занавес, замедляя прогресс, торговлю и обмен идеями между обществами», — указал он.

Отдельно глава Siemens заявил о роли Европы в этой ситуации. По его словам, регион не должен превращаться в ещё одну закрытую технологическую зону, а вместо этого может выступить посредником между конкурирующими центрами силы.

Для этого, считает Буш, Европе необходимо не только создавать правила для цифровой сферы, но и развивать собственные технологии. Среди возможных шагов он назвал расширение единого рынка, создание совместимых цифровых решений и партнёрства с Японией, Австралией и Канадой. Роланд Буш подчеркнул, что будущее мировой технологической системы зависит от того, выберут ли страны путь сотрудничества или продолжат создавать изолированные цифровые пространства.

Siemens — немецкий промышленный концерн, который работает в сферах электротехники, энергетики, транспорта, медицинского оборудования и цифровых решений для промышленности. Штаб-квартира компании расположена в Мюнхене.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможное прямое противостояние Вашингтона и Пекина может иметь крайне серьёзные последствия для всего мира. Любой конфликт между двумя странами — как в экономической сфере, так и в военной — способен привести к масштабному кризису.