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1 августа, 12:40

«Не дай Бог»: Рубио боится мировой катастрофы из-за США и Китая

Рубио назвал возможный конфликт США и Китая катастрофой для мира

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Любое прямое столкновение Соединённых Штатов и Китая обернулось бы глобальной катастрофой. Такое мнение в эфире Fox News высказал государственный секретарь США Марко Рубио.

«Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай Бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», — сказал он.

При этом глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон обязан действовать в складывающейся реальности, не поступаясь национальными интересами. По словам Рубио, именно в этом и состоит главная трудность внешней политики: каждая администрация вынуждена постоянно искать равновесие между этими двумя противоборствующими силами.

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Ранее президент США Дональд Трамп обвинил американское «глубинное государство» в сокрытии данных о вмешательстве Китая в выборы. В своём обращении из Белого дома он заявил, что чиновники намеренно утаивали эту информацию как от главы государства, так и от народа. По словам Трампа, в обнародованном комплекте документов содержатся свидетельства того, что члены «глубинного государства», в том числе из разведывательного управления, активно скрывали масштабы вмешательства Пекина.

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Юлия Сафиулина
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