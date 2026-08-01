«Не дай Бог»: Рубио боится мировой катастрофы из-за США и Китая

Любое прямое столкновение Соединённых Штатов и Китая обернулось бы глобальной катастрофой. Такое мнение в эфире Fox News высказал государственный секретарь США Марко Рубио.

«Любой конфликт между США и Китаем — будь то экономический или, не дай Бог, военный — стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», — сказал он.

При этом глава американской дипломатии отметил, что Вашингтон обязан действовать в складывающейся реальности, не поступаясь национальными интересами. По словам Рубио, именно в этом и состоит главная трудность внешней политики: каждая администрация вынуждена постоянно искать равновесие между этими двумя противоборствующими силами.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил американское «глубинное государство» в сокрытии данных о вмешательстве Китая в выборы. В своём обращении из Белого дома он заявил, что чиновники намеренно утаивали эту информацию как от главы государства, так и от народа. По словам Трампа, в обнародованном комплекте документов содержатся свидетельства того, что члены «глубинного государства», в том числе из разведывательного управления, активно скрывали масштабы вмешательства Пекина.