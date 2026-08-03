Жарче, чем в пустыне: Город в Южной Корее установил рекорд жары за всю историю наблюдений

В южнокорейском Янсане установилась беспрецедентная жара: столбики термометров здесь пять суток подряд держатся выше отметки в 40 градусов. Как сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на национальное метеобюро, это абсолютный максимум за всю историю наблюдений, которые ведутся в стране с 1904 года.

Накануне, 2 августа, в городе был зафиксирован пик в 42,5 градуса, а в соседних регионах температура достигала 39 градусов. В связи с опасной погодой в провинциях Чоннам и Кённам объявлено предупреждение, а синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни экстремальный зной охватит всю территорию Южной Кореи.

Специалисты метеослужбы Южной Кореи объяснили аномальную жару в провинции Кённам, в частности в Янсане, наложением нескольких погодных факторов. По данным Korea JoongAng Daily, на ситуацию повлиял влажный и горячий тихоокеанский антициклон, который надолго задержался в регионе. При опускании воздушных масс под высоким давлением происходит их сжатие и нагрев. Особую роль сыграл и рельеф Янсана: город расположен в низине, окруженной горами. Из-за этого потоки теплого воздуха скапливаются в «чаше» и не могут рассеяться даже после захода солнца.

Ранее Life.ru писал, что почти 10 тысяч немцев умерли от жары в этом году. Медицинские службы ФРГ продолжают фиксировать рост обращений за экстренной помощью в связи с тепловыми ударами и обострением сопутствующих недугов.