Срок до 4 лет и штраф 500 000: кого посадят в России с 6 августа 2026 за фото и переписки? Оглавление За что ужесточают ответственность: простыми словами про статьи 137 и 138 УК РФ Статья 137: про частную жизнь и «выгоду» Статья 138: про тайну переписки и звонков Договоры связи без IMEI тоже под запретом Частые вопросы Могут ли посадить на 4 года за один пост с чужим фото? Что значит «корыстный мотив»? С какого числа начнут действовать изменения? Заключение Сотрудник скидывает базу клиентов знакомому и оказывается под статьёй? Да, с 6 августа 2026 года за такие дела можно получить реальный срок. А за договор на услуги связи с иностранцем может грозить штраф до 500 тысяч рублей — подробнее в материале Life.ru. 3 августа, 21:25 За слив личных данных можно сесть на 4 года: нововведения с 6 августа 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

С 6 августа 2026 года в России вступают в силу изменения в Уголовном кодексе, которые существенно ужесточают наказание за ряд преступлений в сфере информации и связи. Эти поправки затрагивают широкий круг лиц — от сотрудников, имеющих доступ к базам данных, до продавцов сим-карт. В этой статье мы разберём, кому теперь грозит до 4 лет лишения свободы за распространение личной информации, за что можно получить штраф до 500 тысяч рублей и почему новые требования к договорам связи могут обернуться уголовным сроком

За что ужесточают ответственность: простыми словами про статьи 137 и 138 УК РФ

Принятые в конце июля и вступающие в силу 6 августа изменения коснулись статей 137 УК РФ (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений).

Статья 137: про частную жизнь и «выгоду»

Под «сведениями о частной жизни» понимаются не только интимные фото, но и, скажем, медицинские справки, геолокация, переписки, даже данные о том, куда вы ходите и что покупаете. И теперь, если человек незаконно собирал и продавал или делился такими базами из корыстных побуждений (либо участвовала группа лиц по предварительному сговору или организованная группа), ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Ранее отягчающим обстоятельством было только использование служебного положения, а наказание доходило максимум до 2 лет тюрьмы.

Статья 138: про тайну переписки и звонков

С переписками в мессенджерах, телефонными разговорами, письмами история та же. Если кто-то влез в них и передал данные дальше ради выгоды, наказание тоже усиливают — до тех же 4 лет тюрьмы при тех же отягчающих обстоятельствах.

Какое наказание будет за слив личных данных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Договоры связи без IMEI тоже под запретом

Ещё одним ужесточением борьбы с мошенниками стал закон, вводящий санкции за неуказание IMEI-кода телефона в договоре связи с иностранным гражданином.

В уголовном кодексе появится новая статья 274.6, которая гласит, что, если продавец сим-карты заключил договор на оказание услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства и не указал IMEI или указал заведомо ложный идентификатор пользовательского оборудования, ему может грозить одно из следующих наказаний:

штраф от 300 до 500 тысяч рублей;

обязательные работы до 180 часов;

исправительные работы до шести месяцев;

ограничение свободы до одного года;

принудительные работы до одного года;

арест до двух месяцев;

лишение свободы до одного года.

Но важно уточнить, что за первое такое правонарушение уголовная ответственность не наступает. Чтобы попасть под статью 274.6, продавец должен в течение года быть уже дважды привлечён за это к административной ответственности или иметь судимость за подобное преступление.

Что такое IMEI-код на телефоне и почему он нужен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Частые вопросы

Могут ли посадить на 4 года за один пост с чужим фото?

Всё зависит от обстоятельств: если есть умысел, публичность и корысть, риски серьёзные. Уголовная ответственность (в том числе по ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни) наступает, только если фото содержит сведения о частной жизни, составляющие личную или семейную тайну, и опубликовано без согласия.

Что значит «корыстный мотив»?

Когда лицо делает что-то ради выгоды: деньги, услуга, обмен, бонусы и др.

С какого числа начнут действовать изменения?

Изменения вступают в силу с 6 августа 2026 года.

Заключение

Внесённые изменения в УК РФ — ещё один способ борьбы с мошенниками. Ужесточение наказания за продажу данных заставляет сто раз подумать, стоит ли абстрактная выгода такого риска, а значит, снижает количество таких исполнителей. Новые же требования к договорам на услуги связи прикроют способ получения сим-карт аферистами для использования их в преступных целях.

Авторы Андрей Ананьев