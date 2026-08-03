Две петербурженки распылили перцовый газ в женщину и 8-летнего ребёнка

В посёлке Белоостров под Петербургом две девушки распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, её ровесника и восьмилетней внучки. О задержании нападавших рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сигнал о конфликте у одного из участков по 16-й дороге СНТ «СИЗ» поступил в полицию 2 августа около 21:00. По предварительным данным, 23-летняя и 24-летняя приятельницы громко шумели возле участка. Местная жительница сделала им замечание, после чего девушки достали перцовый баллончик и применили его против неё, спутника и ребёнка.

Прибывший на место наряд задержал обеих и доставил в отдел. Баллончик изъяли. На нарушительниц составили административные протоколы о мелком хулиганстве и поместили в камеру для задержанных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге на улице Верности произошёл дорожный конфликт с участием агрессивной автоледи. Женщину возмутило то, что ей оставили слишком мало пространства для проезда. Не сумев сдержать гнев, жительница сначала оплевала стекло машины оппонентки, а затем распылила в сторону автомобиля содержимое, предположительно, перцового баллончика. Несмотря на бурное выяснение отношений, в конце видеозаписи нарушительница спокойно села за руль и уехала по своим делам.