В Харькове людоловы напали на женщину и её собаку, распылив баллончик

Женщина заявила, что люди в военной форме и балаклавах распылили ей в лицо перцовый баллончик, схватили за шею и ударили её собаку. Инцидент произошёл в Харькове, сообщило украинское издание «Страна».

По словам пострадавшей, перед конфликтом неизвестные в форме преследовали мужчин на улице. Женщина сделала им замечание и заявила о незаконности ношения балаклав. После этого один из мужчин распылил ей в лицо содержимое перцового баллончика. Затем женщину схватили за шею, а её собаку ударили. Очевидцы вызвали на место полицию и скорую помощь. Издание не привело сведения о состоянии женщины и животного. Личности людей в форме также не установлены.

Ранее в Днепре сотрудники территориального центра комплектования ранили женщину во время конфликта при мобилизации мужчины. Несколько местных жительниц попытались помешать представителям ТЦК. Во время столкновения одна из женщин получила огнестрельное ранение. Другой участнице распылили в лицо перцовый газ, а ещё одной переехали ногу.