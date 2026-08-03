Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 13:25

ЦБ выпустил монеты с гагой

Банк России выпустит серебряные монеты с кавказской кошкой и гагой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России 4 августа 2026 года выпустит три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Новинки посвятят редким представителям животного мира, передаёт пресс-служба регулятора.

  • «Очковая гага». Фото © Пресс-служба Банка России
    «Очковая гага». Фото © Пресс-служба Банка России
  • «Кавказская лесная кошка». Фото © Пресс-служба Банка России
    «Кавказская лесная кошка». Фото © Пресс-служба Банка России
  • «Ушастая круглоголовка». Фото © Пресс-служба Банка России
    «Ушастая круглоголовка». Фото © Пресс-служба Банка России
  • Лицевая сторона монет. Фото © Пресс-служба Банка России
    Лицевая сторона монет. Фото © Пресс-служба Банка России

«Очковая гага». Фото © Пресс-служба Банка России

1 / 4

В новую серию вошли монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Каждая из них будет выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы в качестве «пруф». Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, диаметр — 33 миллиметра.

Серия «Красная книга», посвящённая видам флоры и фауны под государственной охраной, выпускается Банком России с 1992 года. После выхода новых экземпляров в ней будет насчитываться 82 монеты.

Новые выпуски являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приёму по номиналу.

Клад под картошкой: Что можно выкопать на даче и продать за сотни тысяч рублей и как не попасть на штраф
Клад под картошкой: Что можно выкопать на даче и продать за сотни тысяч рублей и как не попасть на штраф

Ранее в Госдуме и ЦБ начали обсуждение запрет на продажу сувениров, похожих на российские банкноты и монеты, которыми мошенники обманывают людей. Закон в текущую сессию принять не успеют, но затягивать с ним нельзя.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Центробанк
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar