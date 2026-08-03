ЦБ выпустил монеты с гагой

Банк России 4 августа 2026 года выпустит три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Новинки посвятят редким представителям животного мира, передаёт пресс-служба регулятора.









В новую серию вошли монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Каждая из них будет выпущена тиражом 5 тыс. экземпляров.

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы в качестве «пруф». Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, диаметр — 33 миллиметра.

Серия «Красная книга», посвящённая видам флоры и фауны под государственной охраной, выпускается Банком России с 1992 года. После выхода новых экземпляров в ней будет насчитываться 82 монеты.

Новые выпуски являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приёму по номиналу.

Ранее в Госдуме и ЦБ начали обсуждение запрет на продажу сувениров, похожих на российские банкноты и монеты, которыми мошенники обманывают людей. Закон в текущую сессию принять не успеют, но затягивать с ним нельзя.