Путин прибыл в Красноярск на финал «Большой перемены»

Глава государства Владимир Путин прилетел в Красноярск для участия в торжественном завершении всероссийского состязания «Большая перемена». Главным местом проведения мероприятий стал кампус Сибирского федерального университета.

Данный проект признан самым масштабным в стране направлением для развития детей и подростков. Участники соревнуются в 12 различных дисциплинах, охватывающих сферы от науки и высоких технологий до творческих индустрий.

По итогам отбора определят 300 лучших учеников 5–7-х классов. Главной наградой для них станет уникальное путешествие на специализированном поезде, который проедет через всю страну.

Отметят и педагогов-наставников, воспитавших призёров. Им вручат денежные сертификаты номиналом 100 тысяч рублей.

Помимо финансового поощрения, преподаватели получат доступ к специальным просветительским программам от партнеров организации. Сейчас в стенах университета проходит решающий этап, подводящий черту под многомесячной работой с талантами.

«Большая перемена» — это флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Это ежегодный всероссийский конкурс для школьников (с 1 по 10 класс) и студентов колледжей, который проводится с 2020 года.