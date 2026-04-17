Кириенко: В новом сезоне «Большой перемены» появится командное направление

В Национальном центре «Россия» стартовала регистрация на новый сезон конкурса «Большая перемена» для старшеклассников и студентов колледжей. Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко похвалил этот проект и раскрыл подробности.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко встретился с участниками конкурса «Большая перемена».

Главным нововведением станет появление командного трека. По словам Кириенко современные вызовы таковы, что в одиночку с ними справиться невозможно, а реализовать масштабные мечты помогает именно команда. Школьная программа, отметил он, не всегда даёт возможность этому научиться.

«Для того, чтобы реализовать масштабные мечты, которые у каждого из вас точно есть, нужна команда. Надо уметь работать в команде», — сказал он.

В новом сезоне сохраняется и индивидуальный зачёт. Параллельно запускают отдельный командный трек для групп от пяти до семи человек, которые должны сформироваться самостоятельно. Победители прошлых лет, ранее терявшие право повторно участвовать в конкурсе, теперь смогут это сделать — для командного трека ограничение снято. Команда должна быть собрана из жителей одного региона и включать в том числе тех, кто раньше не побеждал.

Также Кириенко сообщил о появлении отдельного волонтёрского направления: на заочном этапе можно получить дополнительные баллы за участие в добровольческих программах своего региона. Например, помогать людям в сложной ситуации, детям в детских домах или животным в приютах. Участники сами выбирают, куда пойти. Кроме того, в седьмом сезоне конкурсантов ждут образовательные программы по информационной и кибербезопасности, а также по финансовой грамотности.

Финал для школьников 8–10 классов пройдёт в «Артеке» в октябре, а для студентов СПО — в Нижнем Новгороде в ноябре. Победители получат до одного миллиона рублей на обучение или реализацию своих проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Помимо этого в сентябре в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль молодёжи, в котором примут участие представители 190 стран. Нововведением станет отраслевой принцип формирования иностранных делегаций. На фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, госуправления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора.

«Большая перемена» — флагманский проект Движения первых, который проводится при поддержке Росмолодёжи, Минпросвещения и Минобрнауки. С 2025 года конкурс вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети». За шесть сезонов его участниками стали более семи миллионов человек.

