Вдохновляло Гагарина и Королёва: В России классика научной фантастики оживёт в 2D-анимации

Продюсерский центр «Счастье» объявил о старте разработки мультиформатной контентной вселенной «Туманность Андромеды» по мотивам одноимённого романа классика научной фантастики Ивана Ефремова. Проект представили на Российском космическом форуме при поддержке Роскосмоса и Фонда «Росконгресс».

Первым крупным форматом станет анимационный сериал. Вокруг него выстроят всю экосистему контента. Премьера запланирована на 2027 год к 70-летию первой публикации романа.

«Современная экранизация продолжит традицию научной фантастики, оказавшей влияние на мировоззрение нескольких поколений учёных, инженеров и космонавтов, включая Юрия Гагарина и Сергея Королёва, а также научных фантастов всего мира», – говорится в релизе проекта.

Производство сериала будет сопровождать Творческая лаборатория «Туманность Андромеды. Инженеры будущего». Участники станут соавторами проекта вместе с создателями, экспертами, представителями науки, космической отрасли и креативных индустрий. Набор в лабораторию уже открыт.

Сериал выполнен в формате 2D-анимации. Режиссёр Константин Щёкин объяснил выбор формата и подчеркнул, что анимация позволит передать этику и эстетику будущего, которую создавал Ефремов. По его словам, он сочетает жанры научной фантастики и социально-философской драмы. Создатели сохраняют верность первоисточнику, но адаптируют сюжет для современного зрителя. Визуально проект опирается на стиль ретро-футуризма.

Генеральный продюсер проекта Елена Зайцева отметила, что «Туманность Андромеды» отвечает актуальным общественным запросам.

«Туманность Андромеды» не только предлагает образ светлого будущего зрителю, но и отвечает таким запросам, как космическое и научно-технологическое лидерство, воспитание человека будущего через труд и познание, гуманизм и солидарность в достижении великих целей», – сказала она.

Социальный психолог, управляющий партнёр Detech Group Светлана Симоненко добавила, что проект помогает решать серьёзную проблему.

«Наши исследования показывают, что психологическое состояние молодёжи сегодня больше соответствует 50-летним людям: снижены энергия, оптимизм, решительность. Одна из причин – утрата образа будущего. Проект «Туманность Андромеды» – уверенный шаг в этом направлении», – заявила она.

Партнёрами проекта стали генподрядная строительная компания «ПЕТРОПОЛИС», Национальная кинопремия «Герои большой страны», Научно-технологическая Гильдия «Рубежи Науки», Detech group, Организация развития видеоигровой индустрии и другие.

Для управления проектом сформирован «Совет Звездоплавания» – высший стратегический орган из ведущих экспертов, футурологов, учёных и деятелей культуры. Аналог легендарного совета из романа Ефремова.

Ранее Life.ru писал, что в Национальном центре «Россия» в рамках Недели космоса представили концепцию первых Международных космических игр. Уникальные соревнования для молодых инженеров пройдут летом 2026 года в формате симуляции освоения планет Солнечной системы. Участникам предстоит жить в высокотехнологичных куполах, обеспечивать экипаж энергией и кислородом и оперативно реагировать на внештатные ситуации.