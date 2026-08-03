Большая вода отступает: В Тюмени начали снижаться уровни рек после паводка

В Тюмени начал снижаться уровень воды в реке Туре. За последние сутки показатель уменьшился на один сантиметр и сейчас составляет 895 сантиметров, сообщил губернатор региона Александр Моор.

Уровень воды в Туре в Тюмени снизился до 895 сантиметров. Видео © Telegram/ Александр Моор

На реке Тавде паводковая волна прошла село Нижняя Тавда. Вода там находится на отметке 945 сантиметров, при этом уровень опасного явления пока не достигнут.

При этом ситуация на реке Пышме остаётся напряжённой. У села Богандинского за сутки зафиксирован подъём на 11 сантиметров, а общий уровень достиг 610 сантиметров. Однако по данным выше по течению в Свердловской области, рост вскоре может остановиться.

В Тюмени и Тюменском округе сейчас подтоплены 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка. Из зон возможного подтопления эвакуировали 53 человека, среди них девять детей.

Часть жителей разместили в пунктах временного размещения — там находятся 38 человек. Остальные временно переехали к родственникам. Работы по защите населённых пунктов от паводка продолжаются. Ситуацию власти региона держат на постоянном контроле.

Ранее Life.ru писал, что в Приморье подтопило 16 домов и 182 участка после ливней. Из-за непогоды нарушено электроснабжение в Анучинском округе, а транспортное сообщение оказалось затруднено в семи муниципалитетах.