В МЧС России раскрыли число пострадавших от паводков населённых пунктов
МЧС России: С начала года паводки затронули более 1,1 тыс. населённых пунктов
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С начала 2026 года от последствий стихии пострадали более 1,1 тысячи российских населённых пунктов. В зоне затопления оказались свыше 14 тысяч жилых домов и 122 социально значимых объекта. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Большая часть пострадавших территорий — около 714 поселений — пришлась на весеннее половодье. Оно затронуло более 800 домов и 10 объектов соцсферы. Остальные 419 населённых пунктов столкнулись с дождевыми паводками, которые привели к затоплению свыше 13,2 тысячи жилых строений и 112 социальных учреждений.
В ведомстве также отметили, что по сравнению с 2025 годом масштабы дождевых наводнений существенно выросли в Краснодарском крае, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Дагестане и Чечне.
Ранее обильные дожди вызвали резкий подъём рек в нескольких районах Якутии: вода затапливает дома и дворы, разрушает мосты и размывает трассы. По состоянию на утро 20 июля в Олекминске был подтоплен жилой дом, ещё к 32 строениям вплотную подошла вода. Ограничения затронули 48 частных домов, где живут 115 человек, включая пятерых детей. В Кыллахе уровень реки приблизился к критической отметке
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