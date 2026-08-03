Индонезийская блогерша расплакалась от счастья, узнав о поездке в Россию

Индонезийская студентка и блогерша разрыдалась от счастья прямо в кадре, когда узнала о приглашении в Россию. Эмоциональный ролик Ангелихи Черилин по прозвищу Чеха набрал почти три миллиона просмотров в личном блоге.

Блогерша из Индонезии расплакалась от счастья, узнав, что поедет в Россию на МФМ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ angelichac

Девушка живёт на острове Бали и делится с 15 тысячами подписчиков кадрами своей повседневности. Получив электронное письмо об одобрении заявки, она несколько раз повторила сквозь слёзы, что едет в Россию, и показала экран телефона на камеру.

В следующих кадрах Чеха закрыла лицо руками и расплакалась от переполнявших её чувств. Под видео она оставила признание, что до сих пор до конца не верит в реальность происходящего. На Международный фестиваль молодёжи, который пройдёт в сентябре в Екатеринбурге, блогерша отправится как представительница Индонезии.

«Забавно, как жизнь может измениться всего за пару секунд. Я все ещё помню, как смотрела в экран и пыталась убедить себя, что всё это происходит на самом деле. Не думаю, что я всё ещё до конца это осознала», — говорится в подписи к видео.

Публикация собрала 2,9 миллиона просмотров, 212 тысяч лайков и свыше двух тысяч комментариев. Основной поток откликов поступил от россиян на русском и английском языках. Пользователи поздравляют Чеху, желают удачи и пишут, что с нетерпением ждут в гости. После волны популярности блогерша записала ещё одно обращение, в котором призналась, что не ожидала такого отклика, и отдельно поблагодарила жителей России за тёплые сообщения и советы по подготовке к путешествию.

Международный фестиваль молодёжи 2026 года пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, собрав 10 тысяч участников из 190 стран. Половина делегатов — россияне, половина — иностранцы, кроме того, запланирована детская программа для 1 тысячи подростков в возрасте 14–17 лет. Цель форума — объединение молодых лидеров для диалога, обмена опытом и поиска решений глобальных задач, а также демонстрация зарубежным гостям российских проектов и возможностей для самореализации. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», а его основной площадкой станет международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо».

Ранее сообщалось, что в сентябре в Екатеринбурге на полях Международного фестиваля молодёжи впервые развернётся проект «Таврида.АРТ», которому доверили стать оператором всей культурной программы форума. Арт-кластер Росмолодёжи привезёт в столицу Урала самые яркие форматы, включая музыкальные и гастрономические шоу, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молодёжный маркет «Арт.Молодость». Центральным событием программы обещает стать карнавальное шествие.