В случае обмена ядерными ударами между странами ОДКБ и Европой европейский континент прекратит своё существование, заявил член комитета Госдумы по оборонной политике Андрей Колесник. По его словам, с карты исчезнут многие столицы, а население погибнет в первые минуты.

«Европа просто перестанет существовать. Во всяком случае с карты исчезнут многие её столицы», — сказал Колесник в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что Россия прилагает все усилия, чтобы не допустить такого сценария. Однако он выделил три ключевых фактора, которые, по его мнению, делают Европу крайне уязвимой в случае эскалации. Колесник заявил, что Россия обладает достаточным количеством ядерных боеприпасов, а гиперзвуковые ракеты с малым подлётным временем делают невозможным их перехват.

Он также отметил, что плотное население Европы означает гибель сотен миллионов в случае ядерного конфликта, и европейцы даже не успеют испугаться. Эксперт подчеркнул три ключевых фактора, делающих ядерный удар по ЕС особенно разрушительным.

Депутат отметил, что массированное применение гиперзвуковых ракет делает системы ПВО бесполезными, а плотная застройка европейских городов усугубляет последствия ударов. По его мнению, осознание этого факта должно служить сдерживающим фактором для западных политиков, которые часто недооценивают риски ядерного противостояния. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости развязывания такой войны.

Ранее президент РСМД Дмитрий Тренин предупредил Запад о недооценке российской ядерной доктрины, заявив, что противники ошибочно считают, будто Москва применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар. Он подчеркнул, что это опасное заблуждение, и напомнил, что стратегия предусматривает ответ и на массированную агрессию обычными вооружениями, угрожающую существованию государства.