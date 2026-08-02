В Германии опасаются ответа России на усиление ядерных сил НАТО в ЕС

Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повышает риск ответных шагов со стороны России. К такому выводу пришёл обозреватель немецкого издания Junge Welt, который считает, что планы альянса способны привести к новому витку ядерной гонки.

Автор статьи пишет, что НАТО продолжает перестраивать свою ядерную инфраструктуру в Европе и одновременно рассматривает возможность скрыть от Москвы места размещения новых боеголовок. По его мнению, такой подход усилит напряжённость и подтолкнёт стороны к дальнейшему наращиванию вооружений.

В материале говорится, что альянс уже долгое время реорганизует свой ядерный арсенал в рамках противостояния с Россией. Также автор утверждает, что США, вероятно, перебросили ядерные бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит и рассматривают размещение такого оружия в других европейских странах рядом с российской границей.

«Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнёт вооружаться в ответ», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что страны НАТО обсуждают отказ от практики уведомления России о размещении нового ядерного оружия в Европе. Аналитики считают, что такое решение ещё больше повысит вероятность ответных действий Москвы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад направляет против России. Он также заявил, что Литва и Латвия отменили запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.