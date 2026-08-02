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1 августа, 23:55

В Германии опасаются ответа России на усиление ядерных сил НАТО в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khalangot Sergey L

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khalangot Sergey L

Усиление ядерного потенциала НАТО в Европе повышает риск ответных шагов со стороны России. К такому выводу пришёл обозреватель немецкого издания Junge Welt, который считает, что планы альянса способны привести к новому витку ядерной гонки.

Автор статьи пишет, что НАТО продолжает перестраивать свою ядерную инфраструктуру в Европе и одновременно рассматривает возможность скрыть от Москвы места размещения новых боеголовок. По его мнению, такой подход усилит напряжённость и подтолкнёт стороны к дальнейшему наращиванию вооружений.

В материале говорится, что альянс уже долгое время реорганизует свой ядерный арсенал в рамках противостояния с Россией. Также автор утверждает, что США, вероятно, перебросили ядерные бомбы на британскую авиабазу Лейкенхит и рассматривают размещение такого оружия в других европейских странах рядом с российской границей.

«Несложно догадаться, чем это закончится. Москва вряд ли будет сидеть сложа руки и начнёт вооружаться в ответ», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что страны НАТО обсуждают отказ от практики уведомления России о размещении нового ядерного оружия в Европе. Аналитики считают, что такое решение ещё больше повысит вероятность ответных действий Москвы.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал страны Прибалтики «главными боеголовками», которые Запад направляет против России. Он также заявил, что Литва и Латвия отменили запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.

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Лия Мурадьян
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