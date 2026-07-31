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31 июля, 16:43

В МИД РФ ответили на подготовку ядерных учений Франции и Германии

Грушко: Совместные ядерные учения ФРГ и Франции — это подготовка к войне с РФ

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что совместные ядерные учения Германии и Франции свидетельствуют о подготовке Европы к войне с Россией. Об этом он сказал после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

«Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают, они публично говорят [об этом]. Я не помню, но кто-то из официальных лиц, по-моему, министр обороны Франции заявил: «Мы должны готовить наших французских сынов к боям с Россией»», — сказал Грушко.

Ранее агентство DPA сообщило, что ФРГ и Франция делают первые практические шаги в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания — осенью планируется участие немецких военных во французских ядерных манёврах.

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СВР России ранее заявила, что Германия располагает технологиями, позволяющими в короткие сроки разработать собственное ядерное устройство. По оценке разведки, создание действующего боеприпаса может занять у Берлина до одного года.

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Александра Мышляева
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