В МИД РФ ответили на подготовку ядерных учений Франции и Германии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что совместные ядерные учения Германии и Франции свидетельствуют о подготовке Европы к войне с Россией. Об этом он сказал после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам.

«Европейцы готовятся к войне с Россией. Они этого не скрывают, они публично говорят [об этом]. Я не помню, но кто-то из официальных лиц, по-моему, министр обороны Франции заявил: «Мы должны готовить наших французских сынов к боям с Россией»», — сказал Грушко.

Ранее агентство DPA сообщило, что ФРГ и Франция делают первые практические шаги в рамках сотрудничества в сфере ядерного сдерживания — осенью планируется участие немецких военных во французских ядерных манёврах.

СВР России ранее заявила, что Германия располагает технологиями, позволяющими в короткие сроки разработать собственное ядерное устройство. По оценке разведки, создание действующего боеприпаса может занять у Берлина до одного года.