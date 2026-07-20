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Регион
20 июля, 10:27

СВР: НАТО обеспокоена планами Германии создать ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Научные работы ядерно-оружейной направленности в Германии вызывают серьёзную обеспокоенность у ключевых стран НАТО, заявили в Службе внешней разведки России. Союзники Берлина отмечают масштабность исследований в области специального материаловедения, физики ударных волн, ядерной и нейтронной физики.

К работам привлечены 30 национальных университетов, а практические эксперименты ведутся на шести исследовательских реакторах. В СВР подчеркнули, что намерение властей ФРГ получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает тревогу в Европе на фоне реваншистских настроений в Берлине. Эксперты НАТО, по данным разведки, оценивают, что Германия способна сконструировать действующее ядерное взрывное устройство в срок до одного года.

«Однако хорошо известен итог опыта создания «вундерваффе» гитлеровской Германией. Неужели история по-прежнему ничему не учит?!» — заключили в СВР.

Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику» для Европы
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику» для Европы

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин присоединится к учениям по ядерному сдерживанию, организованным Францией, которые пройдут осенью, и это станет первым подобным участием Германии. Он отметил, что совместные манёвры направлены на углубление оборонного сотрудничества с Парижем и укрепление сдерживающего потенциала Европы.

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Анастасия Никонорова
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