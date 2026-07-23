В ФРГ забили тревогу спустя полгода после обнародования МО РФ адресов заводов ВПК

Ведомство по защите Конституции Германии опубликовало рекомендации по безопасности для предприятий оборонной промышленности после того, как российское Минобороны составило список европейских компаний, участвующих в производстве дронов для Украины. В числе указанных — три предприятия с регистрацией в Германии. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее на X объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооружённых сил.

В документе контрразведки указано, что публикацию Минобороны следует понимать как реакцию на усиление сотрудничества между Германией и Украиной, в том числе после встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским в марте. Тем не менее, ведомство подчёёркивает, что уровень угроз для компаний, работающих с оборонкой, остаётся высоким.

В тексте перечислены инциденты, связанные со шпионажем, фишинговыми атаками на аккаунты сотрудников оборонных предприятий, обходом санкций, а также задержания иностранных граждан. Ситуация на Ближнем Востоке и украинский конфликт названы ключевыми факторами повышенного риска для компаний ВПК в Европе.

В документе даны рекомендации: предприятия должны внедрять системное управление рисками, проводить регулярные проверки IT-инфраструктуры, ограничивать публичную информацию о проектах, контролировать активность сотрудников в соцсетях, быть внимательными к новым деловым контактам и при необходимости взаимодействовать с контрразведкой.

Ранее Минобороны РФ и правда обнародовало адреса заводов в Европе, где производят БПЛА для Киева, включая Великобританию, Германию, Польшу, Испанию, Италию, Чехию, Латвию, Данию, Литву, Турцию и Израиль. В ведомстве подчеркнули, что такие объекты превращаются в «стратегический тыл» Украины и повышают риск эскалации конфликта на континенте.