Военкор Поддубный объяснил, почему идёт в Госдуму от «Единой России»

Герой России и военкор Евгений Поддубный, входящий в федеральную пятерку списка «Единой России», объяснил своё решение баллотироваться в Госдуму стремлением направить потенциал президентской партии на укрепление государства. В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» он подчеркнул, что ЕР располагает необходимыми для этого ресурсами.

«Для меня это возможность, потому что правящая партия, партия президента, которую создавал Владимир Владимирович, обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее», — сказал Поддубный.

Поддубный также рассказал о своём участии в обновлении партийной программы: в документ были включены инициативы по поддержке участников СВО, их семей, а также проекты по переобучению ветеранов. Своё решение заняться политикой военкор назвал естественным продолжением своего жизненного пути.

Как отметил Поддубный, в избирательных списках «Единой России» представлено свыше 70 участников специальной военной операции. По его оценке, вовлечение фронтовиков в законотворческий процесс обеспечит учет их практического опыта при формировании государственной политики в Госдуме. Кроме того, военкор добавил, что по предложению партии уже реализовано более 160 законодательных актов, направленных на социальную поддержку ветеранов СВО и их семей.

Евгений Поддубный — военный корреспондент ВГТРК, Герой России (2024). С 2016 года работал специальным корреспондентом программы «Вести недели». Освещал военные конфликты в Донбассе, Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине. В августе 2024 года в Курской области получил ранение в результате атаки украинского беспилотника, после чего проходил лечение и реабилитацию.

Накануне Поддубный поздравил военнослужащих с Днём Воздушно-десантных войск и заявил, что фронтовики-десантники, вошедшие в список «Единой России» на выборах в Госдуму, смогут усилить парламент и страну в целом.