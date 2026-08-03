Экс-госсекретаря МИД Украины арестовали по делу о хищении западной помощи

Высший антикоррупционный суд Украины 3 августа отправил под стражу бывшего госсекретаря МИД Александра Банькова. Об этом сообщил корреспондент издания «Общественное» из зала суда.

Экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 30 сентября. Его подозревают в хищении средств международной помощи, которую Украина получала в начале полномасштабного вторжения России. Вопрос о мере пресечения решался в течение нескольких заседаний — 29 и 31 июля. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на аресте с альтернативой залога в 15 миллионов гривен. Защитник же просил суд о более мягкой мере и считал такую сумму завышенной. В итоге суд частично поддержал обвинение, снизив залог на пять миллионов.

По версии Национального антикоррупционного бюро и прокуратуры, Баньков вместе с бывшим руководителем аппарата Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации «Центр содействия международному сотрудничеству» Владиславом Резниковым и бухгалтером создал организованную группу. Следствие считает, что её целью было присвоение и отмывание благотворительных денег.

Занимая пост госсекретаря, Баньков не мог сам быть учредителем этой организации. По данным следствия, он фактически руководил ею и продвигал через Меморандум о сотрудничестве с МИД. Именно на счета «Центра содействия международному сотрудничеству» должны были поступать средства зарубежной помощи.

Обвинение выделяет три эпизода. Первый — поступление на счета посольства Украины более 17,2 миллионов гривен из японских пожертвований, после чего Баньков якобы изменил отчётность и перевёл деньги подконтрольной структуре. Группа получила два транша по 500 тысяч долларов под видом помощи армии и мирным жителям и обналичила их.

Второй — гранты американского фонда Renew Democracy Initiative. Баньков, по версии обвинения, заключил соглашения от имени организации, указав свою должность, привлёк реальных исполнителей, но завысил их расценки в документах. Через фиктивные отчёты обналичено около восьми миллионов гривен из грантов на 700 тысяч долларов.

Третий — легализация средств. Деньги выводились в три этапа: 3,5 миллиона гривен через «Вест Естейт», 20 миллионов — через счета семи предпринимателей на фиктивные фирмы, ещё 13,7 миллиона — через конвертационные центры и цепочку из 4–5 ООО с уплатой комиссий за обналичивание.

До этого сообщалось, что НАБУ раскрыло коррупционную схему бывшего госсекретаря МИД, работавшего в 2020–2024 годах. По версии следствия, в общей сложности он присвоил около 37 миллионов гривен по курсу 2022 года — из денег, которые предназначались для помощи Украине.