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3 августа, 21:37

Палиса может стать новым послом Украины в США

Обложка © Telegram / Павел Палиса

Обложка © Telegram / Павел Палиса

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса может занять пост посла Украины в США. Его кандидатуру рассматривают в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

«К Палисе присматривались с точки зрения такой должности», — сказал собеседник агентства.

Источник не привёл других подробностей. Официального решения о назначении Палисы украинские власти пока не объявляли.

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Ранее сообщалось, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Советник его офиса Сергей Лещенко опубликовал текст соответствующего указа. Стефанишина возглавляла украинское посольство в Вашингтоне с августа 2025 года, когда сменила Оксану Маркарову. О намерении дипломата покинуть службу стало известно в середине июля 2026 года.

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Антон Голыбин
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