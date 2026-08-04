Палиса может стать новым послом Украины в США

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса может занять пост посла Украины в США. Его кандидатуру рассматривают в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

«К Палисе присматривались с точки зрения такой должности», — сказал собеседник агентства.

Источник не привёл других подробностей. Официального решения о назначении Палисы украинские власти пока не объявляли.

Ранее сообщалось, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Советник его офиса Сергей Лещенко опубликовал текст соответствующего указа. Стефанишина возглавляла украинское посольство в Вашингтоне с августа 2025 года, когда сменила Оксану Маркарову. О намерении дипломата покинуть службу стало известно в середине июля 2026 года.