Экс-госсекретаря МИД Украины Банькова внесли в базу «Миротворца»*

Бывшего госсекретаря МИД Украины Александра Банькова внесли в базу сайта «Миротворец»*. Запись появилась на украинском ресурсе после обвинений в хищении западной помощи.

Авторы сайта обвинили Банькова в использовании должности для личного обогащения. Ему также приписали легализацию преступных доходов и дискредитацию государственных органов Украины. В базу по схожим основаниям внесли заместителя главы Хмельницкой области Владислава Фалюша. В понедельник его задержали по делу о взятках при ремонте дорог.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 27 июля сообщило о предполагаемой схеме хищения западной помощи. По версии ведомства, бывший госсекретарь МИД вывёл около $1,2 млн на счета подконтрольных компаний. Суд 3 августа отправил Банькова под стражу на два месяца. Он может выйти под залог в размере $224 тыс.

Сайт «Миротворец»* появился в 2014 году. Его авторы публикуют персональные данные людей, которые получили негативную оценку ресурса.

Ранее основательницу Wildberries Татьяну Ким внесли в базу «Миротворца»*. Авторы сайта связали решение с её публичной поддержкой России и обвинили предпринимательницу в финансировании действий российских властей.

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