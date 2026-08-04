Посольство России в Оттаве заявило о двойных стандартах в подходе Канады к сообщениям о боевых действиях, обвинив власти страны в игнорировании ударов Киева по российской гражданской инфраструктуре. Об этом дипмиссия пишет в своём Telegram-канале.

Посольство заявило, что за последние недели украинские атаки привели к гибели мирных жителей, среди которых были дети. Российская сторона обратила внимание на случаи поражения гражданских объектов в Белгородской области и Краснодарском крае, включая транспорт и места массового пребывания людей.

Реакция канадских властей на подобные инциденты отличается от их позиции в отношении обвинений против Москвы. Оттава активно комментирует сообщения, направленные против России, но не выражает публичного осуждения действий Киева. Отсутствие реакции, как утверждает дипмиссия, со стороны Канады на такие эпизоды может рассматриваться как фактическое одобрение политики Киева.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские войска стали наносить больше ударов по гражданской инфраструктуре после назначения Михаила Драпатого главкомом Вооружённых сил Украины. По словам посла, смена главкома лишь усилила тенденции с упором на терроризм и атаки на гражданскую инфраструктуру, которые были заложены при Михаиле Фёдорове.