Расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины в пересчёте на одного жителя с января 2025 года выросли в полтора раза. Показатель достиг $618 в год, сообщила газета «Известия» после изучения данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

С начала 2025 года европейские союзники Киева направили Незалежной около $96 млрд. Общие расходы европейских стран НАТО с начала специальной военной операции превысили $237 млрд.

Самые высокие показатели на одного жителя зафиксировали в Северной Европе и странах Балтии. Первое место заняла Дания, где за всё время конфликта на каждого жителя пришлось около $2,5 тыс. Норвегия показала самый быстрый рост таких расходов.

Ранее у Бранденбургских ворот в Берлине прошёл митинг против поставок оружия Украине. Акцию организовал альянс Wir sind viele, который призвал власти Германии изменить внешнеполитический курс и сделать ставку на дипломатию. Участники принесли флаги с голубем мира, российские триколоры и плакаты с призывами к дружбе с Россией. Они также выступили против использования американской авиабазы Рамштайн для ударов по Ирану.