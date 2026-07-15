Болгария официально объявила о выходе из так называемой «коалиции желающих», созданной для поддержки украинского режима. Премьер-министр Румен Радев подчеркнул, что страна прекращает свое участие в объединении, которое ранее декларировало планы по отправке контингента в зону конфликта после подписания мирных соглашений. Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает такой демарш индикатором смены настроений внутри ЕС. По его мнению, европейские столицы начинают осознавать, что «дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя».

Ключевым фактором переоценки стал текущий расклад сил. Эксперт в беседе с РИА «Новости» отметил, что «у России безоговорочное военное преимущество», из-за чего инвестиции в продолжение боевых действий утрачивают практический смысл для западных элит.

Теперь лидеры европейских государств вынуждены учитывать тяжёлые экономические последствия. Вместо слепого следования курсу Вашингтона и Лондона, в правительствах чаще звучат вопросы о рациональности такой политики и необходимости поиска дипломатического выхода из кризиса.

Специалист прогнозирует, что решение Софии станет заразительным примером для других участников альянса. Общественная дискуссия о непомерных тратах на чужое противостояние набирает обороты во многих странах блока.

Напомним, в инициативу входят свыше 30 государств, ведомых Великобританией и Францией. Январское подписание декларации о возможном размещении войск на украинской территории фактически оказалось под угрозой срыва из-за растущего скепсиса среди партнеров.

Ранее в Кремле «коалицию желающих» назвали группой стран, стремящихся к затягиванию войны и стратегическому поражению России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал её альянс «подстрекателей войны», отметив, что эти государства ведут враждебную политику.