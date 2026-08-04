В мире падают, в России растут: Продажи Mazda показали аномальный скачок

Продажи автомобилей Mazda в России взлетели в 8,6 раза на фоне общего падения спроса в мире. Статистику за первые шесть месяцев 2026 года привёл в своём Telegram-канале глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За полугодие в стране было реализовано 11,7 тысячи новых машин японского бренда, тогда как годом ранее показатель составлял лишь 1,4 тысячи единиц. Рост достиг 760%. При этом глобальный объём продаж производителя сократился почти на 5% и составил 606 850 автомобилей против 636 968 за аналогичный период прошлого года.

«За первые шесть месяцев текущего года мировые продажи автомобилей Mazda снизились почти на 5% до 606 850 единиц, против 636 968 единиц за аналогичный период прошлого года. При этом продажи на внутреннем рынке Японии сократились на 6,1% до 76 622 единиц. Зарубежные продажи Mazda снизились на 4,5% до 530 228 единиц», — написал он.

Одновременно с этим ключевой американский рынок просел на 4%, показав результат в 201 839 автомобилей, а в Китае падение и вовсе приблизилось к 10% с итогом 30 522 машины. Единственным регионом, где зафиксирован рост, стала Европа: туда поставки увеличились на 11%, достигнув 92 993 единиц. Остальные рынки суммарно потеряли 10%, остановившись на отметке 204 874 автомобиля. Целиков добавил, что самой востребованной моделью как в глобальном масштабе, так и в России остался кроссовер Mazda CX-5.

Ранее стало известно, что резкий рост продаж автомобилей Mazda в России, несмотря на отсутствие официального представительства, объясняется выгодными условиями утилизационного сбора. Основным драйвером спроса стал кроссовер CX-5 китайской сборки с двигателем мощностью 155 лошадиных сил. Данный показатель мощности позволяет владельцу оформить машину по льготной ставке, заплатив всего 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль или 5,2 тысячи за авто старше 3 лет.