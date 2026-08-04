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4 августа, 10:10

Львова-Белова: Трое детей остаются в больнице после атаки ВСУ в Геленджике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трое детей продолжают получать медицинскую помощь после атаки беспилотников на Геленджик. Один из пострадавших уже перенёс операцию, ещё двое находятся под наблюдением врачей. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.

«Вот мы держим руку на пульсе, на связи с региональным уполномоченным. Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, их семьям», — сказала она.

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Ранее сообщалось, что после атаки беспилотников в Архипо-Осиповке число пострадавших увеличилось до 58 человек. В больницы были госпитализированы 21 человек. По решению губернатора 19 пострадавших, среди которых трое детей, перевезли в специализированные медучреждения Краснодара. Ещё двое проходят лечение в Новороссийске.

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Милена Скрипальщикова
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