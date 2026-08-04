Число погибших детей после атаки ВСУ на пляж под Геленджиком выросло до четырёх

Число детей, погибших в результате атаки беспилотников ВСУ под Геленджиком, увеличилось до четырёх. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова во время Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» в Сенеже.

«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям», — сказала она.

Ранее Мария Львова-Белова сообщала, что после атаки беспилотников под Геленджиком в больницах оставались трое детей. Один из пострадавших перенёс операцию, ещё двое проходили обследование и лечение после получения осколочных ранений.