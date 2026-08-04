Число погибших детей после атаки ВСУ на пляж под Геленджиком выросло до четырёх
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Число детей, погибших в результате атаки беспилотников ВСУ под Геленджиком, увеличилось до четырёх. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова во время Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» в Сенеже.
«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям», — сказала она.
Ранее Мария Львова-Белова сообщала, что после атаки беспилотников под Геленджиком в больницах оставались трое детей. Один из пострадавших перенёс операцию, ещё двое проходили обследование и лечение после получения осколочных ранений.
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