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4 августа, 10:18

Число погибших детей после атаки ВСУ на пляж под Геленджиком выросло до четырёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число детей, погибших в результате атаки беспилотников ВСУ под Геленджиком, увеличилось до четырёх. Об этом журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова во время Всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» в Сенеже.

«Страшная трагедия. Агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям», — сказала она.

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Ранее Мария Львова-Белова сообщала, что после атаки беспилотников под Геленджиком в больницах оставались трое детей. Один из пострадавших перенёс операцию, ещё двое проходили обследование и лечение после получения осколочных ранений.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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