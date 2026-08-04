В Киргизии запретили кремацию тел умерших

В Киргизии полностью запретили кремацию. Соответствующий закон подписал президент республики Садыр Жапаров, документ размещён на официальном сайте главы государства.

Теперь предавать тела умерших огню на территории страны нельзя ни при каких обстоятельствах. Запрет распространяется не только на скончавшихся людей, но и на абортированные либо мертворождённые плоды. Единственное исключение, прописанное в законе, — санитарное термическое уничтожение органов и тканей, которые остаются после медицинских вмешательств.

Одновременно из законодательства исчезли положения, допускавшие захоронение или подзахоронение урн с прахом. Целью нововведения является необходимостью навести порядок в похоронном деле и чётко отделить ритуальные услуги от санитарно-технических манипуляций с биологическими объектами.

Ранее сообщалось, что Шотландия первой в Соединённом Королевстве узаконила процедуру водной кремации, ставшую первой новой формой погребения за последние 120 лет. Процедура представляет собой экологичную альтернативу традиционным похоронам. Тело помещают в камеру с горячей водой и гидроксидом калия, что ускоряет естественное разложение тканей в биоразлагаемом саване. По завершении процесса родственникам передают жидкость, являющуюся стерильным раствором аминокислот и солей, пригодным для использования в качестве удобрения, а также измельчённые твёрдые остатки костей, аналогичные праху после кремации.