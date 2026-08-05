Им поклонялись стадионы: Больно смотреть, во что превратились Блохин, Беланов и Бессонов Оглавление Блохин не забыл российский рубль Беланов: герой на один день Бессонов: водка и автомат Андрей Канчельскис выбрал Россию Советских футболистов Олега Блохина, Игоря Беланова, Владимира Бессонова и Андрея Канчельскиса боготворила вся страна. Сейчас трое из них демонстрируют поддержку ВСУ, но выглядит это так, словно их заставили. Как после начала спецоперации живут футбольные легенды СССР. 4 августа, 21:45 Чем ответили России Блохин, Беланов и Канчельскис после начала СВО. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Алексей ИВАНОВ, Уткин Игорь. © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor.belanov1986

Блохин не забыл российский рубль

73-летний киевлянин Олег Блохин — легенда советского футбола. Блоха двадцать лет играл нападающим за «Динамо» (Киев), недолго в австрийской «Фортуне» и кипрском «Арисе». Он семикратный чемпион СССР, лучший бомбардир сборной, обладатель «Золотого мяча».

Через месяц после начала спецоперации Олег Блохин опубликовал высокопарный пост.

— Вы закрываете наследие мира. Мировые спортивные федерации осудили ваши действия, устраняя сборные РФ и РБ от участия в международных турнирах. Футбол, которому я предан и отдал всю свою жизнь, продолжает нести потери ещё с начала оккупации Крыма, Донецкой и Луганской областей, — словно бывшему футболисту помогли написать либо вообще написали за него.

Спустя месяц из Блохина украинские журналисты вытянули по телефону небольшой комментарий, что «Россия для него не существует», но «россияне, наверное, существуют». Также он пожаловался на взрывающиеся снаряды в Киеве в 200 метрах от его дома — такого не было в реальности. Скорее всего, журналисты переврали слова пожилого пенсионера. С тех пор экс-звезда «Динамо» ничего не говорит.

Олегу Блохину не до спецоперации, жёны судятся. Фото. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blokhin.11

Олег Блохин не любит политику и завязал с этим ещё в нулевых. По его же словам, в «политике из него сделали клоуна». Достаточно сказать, на рубеже веков он избирался в Верховную раду и от «Батькивщины», и от Коммунистической партии Украины.

В конце нулевых Олег Блохин полтора сезона бесславно тренировал ныне не существующий российский ФК «Москва». Когда его уволили, он запел дифирамбы России, намекая, что готов возглавить любой другой наш клуб. Он не скрывал, что у нас больше платят. До и после «Москвы» он возглавлял сборную Украины.

Больше всего Блохина сейчас заботит конфликт внутри семьи. Первая жена и старшая дочка судятся со второй женой и младшими дочками за его квартиру в центре Киева. Ту самую, которую россияне якобы бомбили. Ожидаются тяжбы и за его дачу в элитном пригороде.

Олег Блохин провел 112 матчей за сборную СССР по футболу и забил 42 мяча. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / blokhin.11

Беланов: герой на один день

65-летний одессит Игорь Беланов играл нападающим за «Динамо» (Киев), «Боруссию Менхенгладбах» и «Айнтрах Браушвейг». За скорость его прозвали Ракетой. Он многократный чемпион СССР, победитель кубка обладателей Кубка УЕФА, автор единственного советского хет-трика на чемпионатах мира, обладатель «Золотого мяча».

В апреле 2022 года украинские СМИ писали, что Беланов взял в руки автомат и ушел защищать родину. Новость сопровождалась фотосессией. Вот бывший футболист подписывает бумаги в военкомате, вот уже бок о бок с солдатами ВСУ. Оказалось, это фикция. Беланова лишь формально записали в территориальную оборону Киева, он съездил в тыловую часть и попозировал с оружием для фотографов. Закрепил такой пост вверху своих соцсетей и больше не заходил в них. На этом его «служба» закончилась. С тех пор бывшего футболиста лишь раз доставали из чулана.

— Должен сказать, я действительно в шоке. Крайне сложно поверить, что всё это происходит. У меня ощущение, что я сплю, что это кошмар, может, фильм ужасов, — заявил Беланов.

Ещё он оговаривается, что «не был на передовой», но в соцсетях и по телевизору «видел, что произошло в Буче».

Экс-нападающий «Динамо» Игорь Беланов делает вид, что служит в ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor.belanov1986

Игорь Беланов — спорная фигура. Весь футбольный мир удивился, когда он получил «Золотой мяч» в 1986 году. Ходили слухи, что дело нечисто. Ему дали высочайшую личную награду всего лишь за два средних достижения: хет-трик с Бельгией в проигранном матче ⅛ финала чемпионата мира и победу в Кубке обладателей кубков. Беланов никогда не считался гениальным игроком, его называли «бегунком». Но в тот год нападающему повезло. Он попал в сильнейшее «Динамо» Лобановского, на базе которого была выстроена и сборная. Могла за Беланова сыграть и политическая конъюнктура. В СССР набирала силу перестройка, Запад начинал обрабатывать УССР, нужны были новые герои. Ни до ни после Игорь Беланов так хорошо не играл.

Всё, что у Беланова есть, — дом в Одессе и квартира в Киеве — он приобрел в девяностых, на деньги, которые заработал, будучи советским футболистам.

Игорь Беланов сыграл 33 матча за сборную СССР и забил 8 голов. Фото © ТАСС / imago sportfotodienst

Бессонов: водка и автомат

68-летний харьковчанин Владимир Бессонов по прозвищу Бес играл за киевское «Динамо» на позициях защитника и полузащитника. Он многократный чемпион СССР, победитель юношеского чемпионата мира – 1976, серебряный призёр чемпионата Европы – 1988, обыгрывал Англию и Италию.

Когда началась спецоперация, Бессонов выложил воинственную фотографию с винтовкой наперевес. «Нам россияне здесь не нужны», — такая стояла подпись. Скорее всего, его, как и Беланова, попросили записаться в территориальную оборону и попозировать с оружием.

А на днях Владимира Бессонова притащили к украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону*:

— Как можно убивать детей, женщин, стариков? Такое впечатление, что они не слышат этого. Они и хотят, наверное, чтобы Украину [оккупировать]. Не получится! Украина выстоит! — раздухарился Бессонов.

Его можно понять, ведь за участие в шоу хорошо платят.

Бывший футболист «Динамо» Владимир Бессонов грозит россиянам. Фото © Youtube / AlexDmitriev

Владимир Бессонов признавался журналистам, что выпил водки больше, чем они съели борща. Потому-то особого богатства у него и нет. При Советах жил в служебных квартирах в центре Киева, потом снимал. Неплохо устроились дети. Его дочь — в прошлом успешная гимнастка. Сын окончил Украино-американский университет «Конкордия» и работает на американскую фирму.

Бывший футболист должен быть благодарен СССР. С травмой мениска и переломом позвонка шеи он заиграл только благодаря советским врачам. Союз дал ему такой социальный лифт, что он стал состоятельным человеком. А ведь мог сидеть в тюрьме. На раннем этапе карьеры, ещё мальчишкой, его заподозрили в краже бутс на международном турнире «Дружба» в Ташкенте. Когда его вызвали на ковёр в прокуратуру, он расхорохорился, запев перед носом чиновников «По тундре, по железной дороге» — негласный гимн осуждённых сталинского периода. Ничего ему за это не было. Пожурили в виде дисквалификации на год и простили.

Владимир Бессонов сыграл 79 матчей за сборную СССР по футболу.Фото © ТАСС /Уткин Игорь

Андрей Канчельскис выбрал Россию

57-летний Андрей Канчельскис, уроженец Кировограда, прославился игрой в полузащите за британский клуб «Манчестер Юнайтед». А вот за киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» выступал мало. На уровне СССР у него больших титулов нет, зато в Англии и Шотландии он двукратный победитель чемпионатов.

После развала Союза Канчельскис выбрал гражданство России и игру за нашу сборную.Такое решение он принял на семейном совете, в том числе под впечатлением от аварии в Чернобыле.

— Были случаи, называли предателем. Один раз, после матча в Киеве, — «Спартак» попал в одну группу ЛЧ с «Динамо» в 1994 году. По дороге к автобусу меня поймал нетрезвый журналист, начал задавать вопросы. Ещё потом в газете какой-то вышел материал, тоже предателем назвали, — вспоминал Канчельскис.

Андрей Канчельскис — звезда «Манчестер Юнайтед». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrei_Kanchelskis

Он недолго поиграл за подмосковный «Сатурн» и самарские «Крылья Советов». Последние двадцать лет с переменным успехом тренирует и не собирается заканчивать. Сейчас возглавляет «Динамо» (Брянск) во второй лиге. Ранее тренировал в Киргизии и Латвии. «Для меня не важно, где жить, где работа, там и комфортнее», — заявлял он.

Андрей Канчельскис сыграл 17 матчей за СССР, 6 за СНГ и 36 за Россию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Andrei_Kanchelskis

Дети Канчельскиса за границей. Сын — в Лондоне, где у семьи квартира. Дочь — в Гонконге. Бывшая жена Канчельскиса теперь вышла за Стаса Михайлова. Сам экс-звезда МЮ говорит, что подумывает провести старость во Флоренции.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Авторы Пётр Егоров