Суданские боевики оправдали своё название и под шумок гражданской войны вывезли 20% золота страны в ОАЭ

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана в первые недели гражданской войны похитили из Центрального банка страны не менее полутора тонн золота. Драгоценный металл стоимостью около ста миллионов долларов затем переправили в ОАЭ транзитом через Чад и Южный Судан, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Боевые действия между суданской армией и военизированными формированиями вспыхнули в апреле 2023 года. В ходе столкновений СБР захватили государственный золотоперерабатывающий завод в Хартуме, после чего проникли в хранилище Центробанка. Помимо полутора тонн золота, из сейфов коммерческих банков пропали ювелирные изделия. По данным газеты, в 2021 году золотые резервы страны составляли порядка 7,2 тонны.

Собеседник издания, чьи сведения подтвердили ещё три осведомлённых лица, рассказал, что добычу вывозили через сопредельные государства. В аэропорту Южного Судана слитки грузили на самолёты, следовавшие в Объединённые Арабские Эмираты.

Конфликт разгорелся из-за противостояния между главой армии Абдель-Фаттахом аль-Бурханом и командующим СБР Мухаммадом Хамданом Дагло, которые ранее вместе совершили переворот, а затем разошлись во взглядах на интеграцию военизированных отрядов в регулярные войска. Сейчас СБР удерживают лишь окраины Омдурмана, однако продолжают атаковать инфраструктуру в Порт-Судане.

По оценкам ООН, из-за боевых действий свои дома покинули порядка четырнадцати миллионов человек, более четырёх миллионов стали беженцами. Крупнейший поток — 1,3 миллиона — принял Чад.

Ранее Life.ru рассказывал, как американский миллиардер лишился чемодана с драгоценностями на 1,3 миллиона евро после прибытия в парижский аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль. Мужчина прилетел из Ниццы вечером 19 июля, передал три предмета багажа сотруднице частного агентства для доставки в отель Four Seasons, а сам отправился на прогулку. Вернувшись в номер, он недосчитался одного чемодана. Камеры зафиксировали, что из автомобиля у гостиницы выгрузили лишь два. По версии издания, третий мог исчезнуть ещё в аэропорту. В пропавшем багаже находилось кольцо стоимостью 800 тысяч евро и несколько других украшений.