В Париже у миллиардера украли чемодан с ценностями на €1,3 млн

У американского миллиардера украли чемодан с драгоценностями на €1,3 млн. Багаж пропал после его прибытия в парижский аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Мужчина прилетел из Ниццы вечером 19 июля. В аэропорту его встретила сотрудница частного агентства, которой он передал три чемодана. Она должна была доставить багаж в отель Four Seasons рядом с Елисейскими Полями.

После прибытия в гостиницу турист отправился на прогулку. Вечером он вернулся в номер и обнаружил там только два чемодана. Камеры наблюдения зафиксировали, что из автомобиля у отеля выгрузили два предмета багажа. По версии издания, третий чемодан мог пропасть ещё в аэропорту. В багаже находилось кольцо стоимостью €800 тыс. и несколько других украшений. Общую сумму ущерба оценили примерно в €1,3 млн.

Полиция допросила сотрудницу агентства, которая встречала туриста. Содержание её показаний Le Parisien не приводит. Представители компании также не ответили на вопросы журналистов. Расследование ведёт полиция департамента Валь-д’Уаз.

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