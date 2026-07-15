Дом Ламина Ямаля в Барселоне пытались ограбить после победы Испании

Дом нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в Барселоне попытались ограбить после победы команды над Францией в полуфинале чемпионата мира.

По данным El Espanol, утром после матча частная охрана заметила на камерах двух мужчин в капюшонах, которые перелезали через забор возле дома футболиста. После срабатывания системы безопасности был запущен аварийный протокол. Злоумышленники, заметившие реакцию охраны, скрылись с территории.

Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Ранее в этом году жертвами ограблений в Барселоне становились другие игроки — Пау Кубарси и Жоан Гарсия.

Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира после победы над Францией со счётом 2:0. Первый мяч с пенальти забил Микель Оярсабаль, а во втором тайме преимущество увеличил Педро Порро. В решающем матче испанцы встретятся с победителем пары Англия — Аргентина. Турнир проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля.

Накануне полуфинала чемпионата мира Ламин Ямаль отмечал 19-летие и рассказал о главном желании на праздник. Молодой форвард заявил, что хотел бы получить в подарок победу сборной Испании над Францией, а также рассказал о своей знаменитой цепи из белого золота с бриллиантами.