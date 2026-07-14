«Цепь я купил сам»: Ямаль рассказал, что хочет получить в подарок на день рождения
Ямаль заявил, что в подарок на день рождения хотел бы победу над сборной Франции
Ламин Ямаль. Обложка © ТАСС / Zuma / Daniel McGregor-Huyer
Нападающий испанской сборной по футболу Ламин Ямаль отметил 19-летие тренировкой и яркой пресс-конференцией накануне полуфинала чемпионата мира между Испанией и Францией. О праздничном дне молодой звезды рассказала газета The Guardian.
Футболист появился перед журналистами, распахнул олимпийку и продемонстрировал массивную цепь из белого золота с бриллиантами.
«На самом деле нет, я купил эту цепь себе сам, так что это не считается подарком», — отметил спортсмен.
Ямаль признался, что хотел бы съездить в Нью-Йорк, однако главным желанием назвал успех национальной команды.
«Я хочу получить в подарок победу», — заявил игрок.
Он добавил, что не испытывает давления перед столь важным матчем с Францией и готов показать свою лучшую игру. Главный тренер Луис де ла Фуэнте призвал именинника расслабиться и получать удовольствие от турнира. Наставник надеется, что лучший выход 19-летнего нападающего на поле на этом чемпионате мира ещё впереди.
Напомним, что вчера Ламину Ямалю исполнилось 19 лет. Многих его болельщиков пугает огромная заинтересованность молодого футболиста люксовыми брендами и чрезмерно дорогим образом жизни. Ранее испанский игрок показал свою сумку Hermès Birkin 35 шоколадно-коричневого цвета, украшенную набором персональных подвесок. Стоит такая около 2,5 миллионов рублей, не учитывая «побрякушки».
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