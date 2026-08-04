В ДНР завершился съёмочный процесс полнометражной детской киноленты «Дом на дереве». Как сообщил Глава республики Денис Пушилин, картина повествует об истории мальчика, который объединяет друзей для строительства дома на дереве, тем самым помогая своим близким укрепить семейные узы.

В ДНР сняли первый детский фильм «Дом на дереве» о семейных ценностях. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Режиссёром проекта выступил дончанин Владимир Агранович. В съёмках приняли участие как начинающие юные актёры из Донбасса, так и признанные мастера российского кинематографа в сотрудничестве с местными артистами.

«Выход детской картины о семейных ценностях — важный шаг в развитии киноиндустрии региона и формировании собственной профессиональной школы. Продолжим создавать условия, чтобы в ДНР снимались фильмы, работали творческие команды и росли свои специалисты», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Иван Охлобыстин предостерёг киноделов от спекуляций и «клюквы» в фильмах про Донбасс. По мнению актёра, кинематографистам следует подождать как минимум 10 лет с момента урегулирования ситуации, чтобы картина полностью сложилась. Кстати, «клюква» в кино — это ироничное обозначение стереотипного представления о русской культуре.