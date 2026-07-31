В России представили второй фильм «Северская сага» о поиске мирных жителей в ДНР

Телеканал RT представил второй фильм военного корреспондента и документалиста Клима Поплавского из цикла «Северская сага» — «Запись II. Поиск». Картина снята в освобождённом Северске в ДНР и посвящена поиску мирных жителей российскими военнослужащими.

«Северская сага», «Запись II. Поиск». Видео © RT

По словам Поплавского, после захода в город было неизвестно, остались ли там люди, сколько их и способны ли они эвакуироваться. Съёмочная группа вместе с военными ежедневно проверяла кварталы, дворы и подвалы.

Первые найденные жители отказывались уезжать, ссылаясь на дом, хозяйство и привычный уклад жизни. Однако поиски продолжили, поскольку на окраине Северска оставались люди, ожидавшие эвакуации.

Напомним, цикл документальных фильмов «Северская Сага» выпустил RT в День России, 12 июня. Канал представил фронтовые дневники военного корреспондента Клима Поплавского.