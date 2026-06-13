Цикл документальных фильмов «Северская Сага» выпустил RT в День России, 12 июня. Канал представил фронтовые дневники военного корреспондента Клима Поплавского — материал фокусируется на освобождении города, который служит «точкой ноль» для выхода к Славянску и Краматорску.

Наши бойцы открыли ворота для дальнейшего продвижения. Славянск стал последним городом, который ВС России должны взять для полного освобождения ДНР.

Российские войска взяли Северск в конце 2025 года. Первым в город прибыли документалист Клим Поплавский и военный оператор Виктор Кирчев. Журналисты провели там два месяца и вели репортажи с места событий.

Они наблюдали, как российские расчёты по борьбе с дронами осваивали город и вступали в воздушные столкновения с подразделениями ВСУ. Журналисты также стали свидетелями работы военных, которые искали оставшихся мирных жителей и организовывали их эвакуацию.

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.