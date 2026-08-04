Пекин впервые показал ядерную авиацию: сигнал миру или демонстрация силы?

Вооружённые силы Китая впервые публично продемонстрировали возможности нанесения авиационного ядерного удара. Об этом сообщает China Daily.

Китай впервые публично показал возможности авиационного ядерного удара. Видео © X/ China Pulse

Медиакорпорация Китая опубликовала в соцсети Weibo видео с моделированием боевой операции. На кадрах показан скоординированный удар по условному флоту противника с участием стратегического бомбардировщика Xian H-6N и двух малозаметных истребителей J-20.

По данным издания, под фюзеляжем бомбардировщика находилась, предположительно, авиационная баллистическая ракета JL-1, которая может оснащаться ядерной боевой частью.

«Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара», — говорится в публикации.

При этом китайские военные не раскрыли детали показанной операции: неизвестно, когда именно прошли съемки и в рамках каких учений использовались самолеты и ракета. Авиационная баллистическая ракета большой дальности JL-1 впервые была представлена публике на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года вместе с другими стратегическими ядерными системами.

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