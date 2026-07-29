До 400 ракет через Пакистан: Стало известно о возможной сделке Китая и Ирана

Китай может поставить Ирану крупную партию переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Тегеран рассчитывает получить от 300 до 400 ПЗРК. В предполагаемую сделку входят китайские ракеты QW-12 и FN-16. Первые комплексы могут отправить в исламскую республику уже в ближайшие недели. Как утверждают собеседники издания, груз планируют доставить через территорию Пакистана.

Такие системы предназначены для поражения самолётов, вертолётов и беспилотников на небольшой высоте. Возможная закупка позволит Тегерану усилить ближний контур противовоздушной обороны.

Китайский МИД назвал информацию о продаже вооружения безосновательной. В Пекине не подтвердили подготовку подобной сделки. Вооружённые силы Пакистана также отвергли сообщения о своём участии в транзите. Официальных подтверждений поставки со стороны Ирана пока не поступало.

Китай ранее передал Военно-морским силам Пакистана подлодку класса «Цилинь». В Пекине этот шаг назвали мерой по укреплению стратегического партнёрства двух государств.