Новые удары США по Ирану стали масштабнее предыдущих, согласно информации NBC

Американские военные в ночь на 8 июля провели более масштабную операцию против Ирана, чем предыдущие удары по стране. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным телеканала, в новой атаке были задействованы истребители Военно-воздушных сил США и тактическая авиация Военно-морских сил. Удары пришлись по объектам, которые Вашингтон считает связанными с военным потенциалом Тегерана.

«Во вторник вечером военные удары США по Ирану продолжились, и, по словам американского чиновника, они были масштабнее предыдущих ответных ударов США по Исламской Республике», — говорится в публикации NBC.

Источник телеканала уточнил, что среди целей оказались системы противовоздушной обороны, береговые пункты наблюдения, позиции зенитных и противокорабельных ракет, площадки запуска беспилотников и объекты портовой инфраструктуры.

Напомним, американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ночь на 8 июля. В Пентагоне заявили, что операция стала ответом на предполагаемые атаки Тегерана по коммерческим судам в Ормузском проливе. Центральное командование США сообщило о поражении десятков целей на территории Ирана.