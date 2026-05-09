Китай передал Пакистану подлодку «Цилинь» для укрепления партнёрства

Китай передал военно-морским силам Пакистана подводную лодку класса «Цилинь» в качестве меры по укреплению стратегического партнёрства между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.

«Это нормальное сотрудничество Китая и Пакистана в области вооружений, яркое проявление всепогодных стратегических партнерских отношений, поддерживаемых между двумя странами», — сообщил он, комментируя передачу субмарины пакистанской стороне в порту города Санья на острове Хайнань.

В последние годы под стратегическим руководством лидеров двух стран отношения Пекина с Исламабадом постоянно выходят на новый уровень. Вооружённые силы Китая и Пакистана искренне поддерживают друг друга в таких областях, как стратегический диалог, совместные учения и тренировки, кадровая подготовка, оборудование и технологии.

Китайский дипломат отметил, что ВС двух стран продолжат укреплять стратегическое доверие и углублять практическое сотрудничество во всех сферах для содействия миру и развитию.

Ранее Китай перебросил в район Ормузского пролива три военных корабля — эсминец «Таншань», фрегат «Дацин» и судно снабжения «Тайху», сообщил «Рыбарь». Эта группа, ранее находившаяся в Аденском заливе, изменила маршрут и приблизилась к ключевой транспортной артерии региона. Миссия совпала с обострением ситуации вокруг захвата судна Touska.