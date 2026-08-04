Путин расширил перечень статей КоАП для выдворения иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение из страны. Количество соответствующих статей КоАП РФ увеличивается с 22 до 45.

В их число вошли и правонарушения, связанные с дискриминацией по национальному, религиозному или иным признакам. Если раньше за подобные действия иностранным гражданам грозил лишь символический штраф (от 1 до 3 тысяч рублей), то теперь наказание станет куда более суровым: помимо денежного взыскания, нарушителей ждет обязательное выдворение из страны.

Новые правила касаются широкого спектра действий: от нарушения правил митингов и мелкого хулиганства до «политических» статей, включая дискредитацию армии, призывы к санкциям, распространение запрещенной символики и разжигание ненависти. Также выдворение станет обязательным при нарушении режима охраны госграницы.

Ранее сообщалось, что приезжающих в Россию мигрантов обяжут покупать мобильный телефон, в котором будет храниться их электронный профиль. Такая мера коснётся в первую очередь тех, кто приезжает на заработки или на длительный срок.