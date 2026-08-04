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4 августа, 16:27

В ВСУ заявили о рекордном применении Россией управляемых авиабомб в июле

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

Обложка © ТАСС /Александр Полегенько

В июле 2026 года российские войска применили по территории Украины рекордное количество управляемых авиабомб (КАБ). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Министерство обороны Украины.

По данным украинского военного ведомства, за месяц было выпущено более 8300 управляемых авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции. В Генштабе ВСУ утверждают, что это самый высокий показатель за весь период боевых действий.

Управляемые авиабомбы представляют собой авиационные боеприпасы с системой наведения, которые позволяют наносить удары на расстоянии от линии соприкосновения.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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