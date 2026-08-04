В ВСУ заявили о рекордном применении Россией управляемых авиабомб в июле
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В июле 2026 года российские войска применили по территории Украины рекордное количество управляемых авиабомб (КАБ). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Министерство обороны Украины.
По данным украинского военного ведомства, за месяц было выпущено более 8300 управляемых авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции. В Генштабе ВСУ утверждают, что это самый высокий показатель за весь период боевых действий.
Управляемые авиабомбы представляют собой авиационные боеприпасы с системой наведения, которые позволяют наносить удары на расстоянии от линии соприкосновения.
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