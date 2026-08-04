ЮНИСЕФ призвал защищать детей в конфликтах после трагедии в Геленджике

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) напомнил о необходимости защиты детей в условиях конфликта после серии атак ВСУ в России. Организация выразила обеспокоенность гибелью 13-летней девочки и ранением двух детей в Белгородской области, а также трагедией в Краснодарском крае, где в результате обстрела погибли трое детей и пострадали десятки мирных жителей.

«ЮНИСЕФ вновь призывает все стороны выполнять свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, включая обязательства по защите детей и гражданской инфраструктуры. Нападения, в результате которых гибнут и получают ранения дети, должны прекратиться», — говорится в заявлении.

Напомним, днём 3 августа украинские беспилотники атаковали пляж с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В результате погибли семь человек, четверо из них — дети. Число пострадавших достигло 58 человек.