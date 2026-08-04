В Сене у подножия Эйфелевой башни нашли человеческие останки

Человеческие останки, включая нижнюю челюсть с зубами, обнаружили в Сене всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. О страшной находке сообщила газета Parisien со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Инцидент произошёл в воскресенье утром у порта Бурдонне в седьмом округе Парижа. Во время учебных занятий на воде сотрудники речной полиции наткнулись на кости, после чего водолазы подняли со дна несколько сильно повреждённых фрагментов. На место немедленно вызвали представителя уголовной полиции, которому и передали обнаруженное.

Прокуратура Парижа уже уведомлена о случившемся и подтвердила начало расследования. В ближайшее время будет проведена антропологическая экспертиза, призванная установить происхождение и возраст останков.

Издание напоминает, что Сена уже становилась местом мрачных открытий. В декабре 2025 года недалеко от моста Пон-Неф выловили тело с отсутствующей рукой и двумя ранениями в грудь, а в августе того же года в коммуне Шуази-ле-Руа к юго-востоку от французской столицы нашли тела четырёх мужчин.

Ранее сообщалось, что во Франции в городе Оранж задержана 32-летняя женщина и её сожитель, в квартире которых обнаружены останки пяти младенцев. Скелетированные останки четырёх тел и тело пятого находились в коробках. Первым страшную находку сделал сам сожитель: начав осматривать жилище, так как слишком поздно узнал о беременности спутницы, он наткнулся на нечто, похожее на человеческие останки, что позже подтвердила прокуратура Карпантра.