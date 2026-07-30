Во Франции задержали пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев

Во Франции в городе Оранж (департамент Воклюз) задержаны 32-летняя женщина и её сожитель. В их квартире обнаружили останки пяти младенцев. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По данным источников, скелетированные останки четырёх младенцев и тело пятого были найдены в коробках. Задержанная даёт показания по делу об убийстве несовершеннолетнего. Её взяли под стражу после выписки из больницы — 26 июля она родила здорового ребёнка.

Останки нашёл сожитель женщины. Он начал осматривать квартиру, так как слишком поздно узнал о беременности спутницы. В прокуратуре Карпантра подтвердили обнаружение «нечто, похожего на человеческие останки». В момент родов мужчина был на прогулке с двумя детьми. У женщины ранее фиксировали состояние отрицания беременности.

Экспертиза останков продолжается. Двух детей пары (8 и 9 лет) забрали родственники. Новорождённого временно передали органам опеки.

Напомним, на юго-востоке Франции полиция нашла останки пяти младенцев в доме семейной пары — тела лежали в пластиковых пакетах внутри картонных коробок. Страшную находку обнаружили после того, как 31-летняя женщина родила в больнице — у неё диагностировали отрицание беременности, причём такой случай был уже третьим. Врачи уведомили власти, а супруг роженицы, оставшийся дома, решил проверить коробки, из-за которых ранее у него были споры с женой.