ЕГЭ, зарплаты и конфликты: Минпросвещения раскрыло самые частые вопросы граждан

За три месяца в Министерство просвещения поступило свыше 8 тысяч обращений от родителей, педагогов и учеников. В самом ведомстве раскрыли перечень самых острых тем, которые волнуют граждан.

Почти половина запросов, около 4 тысяч, прошла через платформу обратной связи, остальные приходили по электронной и обычной почте, телефону, а также через систему межведомственного документооборота. Специалисты старались реагировать максимально оперативно, порядка 2 тысяч писем получили ответ в трёхдневный срок, ещё 5266 обращений рассмотрели в течение 20 дней.

«Важно, чтобы каждый вопрос, волнующий граждан, не оставался без содержательного ответа. Сфера образования по праву считается одной из наиболее чувствительных, поскольку затрагивает интересы каждой семьи, и мы осознаём высокую меру ответственности за принимаемые решения. Каждый родитель, педагог или учащийся должен знать о существующих возможностях, механизмах поддержки в сфере образования. Только в условиях прямого и честного диалога мы сможем обеспечить устойчивое развитие отрасли и сохранить доверие к российской системе образования», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Самыми острыми темами для заявителей стали образовательные стандарты и организация учебного процесса. Помимо этого, людей волновали конфликтные ситуации в школах, поступление в колледжи и педагогические вузы, а также нюансы проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Заметная доля запросов пришлась на вопросы опеки и попечительства. Граждане также интересовались заработными платами педагогов, правами и обязанностями родителей и детей, организацией питания в учебных заведениях и капремонтом зданий. Не остались без внимания поддержка талантливых детей и восстановление документов об образовании.

В министерстве напомнили, что продолжают активно общаться с подписчиками в официальных сообществах «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для получения оперативной информации граждане всегда могут обратиться на горячие линии, номера которых опубликованы на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что минимум в десяти регионах России учителям задержали выплаты за классное руководство. Суммы варьируются от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от территории. Деньги не получили педагоги в Челябинской, Иркутской, Архангельской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в Забайкальском и Хабаровском краях, Удмуртии, Карелии и Ростове-на-Дону. В учебных заведениях учителям объяснили задержку тем, что средства перечисляются из федерального бюджета, однако с начала года Минобрнауки финансирует данные расходы не в полном объёме.