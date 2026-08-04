Индийское судно затонуло у Йемена после обстрела, экипаж спасён

Индийское судно Faize Noore Oliya попало под обстрел у берегов Йемена и затонуло. Все 14 членов экипажа были спасены, сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал в Х.

По его словам, судно подверглось атаке вблизи йеменских вод, после чего перевернулось и ушло под воду. Всех моряков, среди которых были 13 граждан Индии, спасла йеменская береговая охрана. Экипаж доставили в порт Моха.

Соновал заявил, что Индия осуждает нападение на судно и поручил ведомствам принять меры для обеспечения безопасности индийских моряков в регионе. Причины атаки и личности нападавших пока не уточняются.

Ранее грузовое судно подверглось атаке у побережья Омана, сообщил британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO. Инцидент произошёл примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Хасаба — экипаж заявил о попадании в корабль неизвестного снаряда. Информация о нападавших, возможных повреждениях и пострадавших пока не поступала, судам в районе рекомендовали соблюдать повышенную осторожность.