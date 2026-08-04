Документальный фильм о Linkin Park выйдет 30 сентября

Документальный фильм Linkin Park: Unshatter выйдет в мировой прокат 30 сентября. Режиссёром картины стал участник группы Джо Хан, сообщает Deadline. Проект создали Linkin Park, CJ 4DPlex и Trafalgar. Кинотеатры покажут фильм в форматах 2D, ScreenX и 4DX.

Картина расскажет о возвращении Linkin Park на мировую сцену после потерь и творческого переосмысления. Авторы охватили период от первых студийных сессий 2022 года до выхода альбома From Zero и концертов в Сан-Паулу.

«Unshatter рассказывает об очень особенном моменте в истории Linkin Park и о пути через потери, неопределённость, дружбу и переосмысление», — отметил Хан.

В фильм вошли редкие архивные материалы, съёмки из студии, закулисные эпизоды и записи живых выступлений. Зрителям также покажут творческий процесс группы и её новую главу с Эмили Армстронг и Колином Бриттеном.

Хан рассчитывает, что давние поклонники увидят ранее неизвестные эпизоды из истории Linkin Park. Новые слушатели смогут узнать, как группа пришла к нынешнему составу и звучанию. По словам режиссёра, фильм также затронет темы дружбы, стойкости и движения вперёд в условиях неопределённости.

Саундтрек Unshatter (Live From São Paulo) выйдет 25 сентября. В него включат композиции разных периодов Linkin Park и эксклюзивные концертные записи, которые не вошли в фильм.

Ранее 24-летний Дрейвен Себастьян Беннингтон, сын покойного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, сообщил о трансгендерном переходе* и гормональной терапии. Новые фотографии Дрейвена вызвали обсуждение среди поклонников группы. Он родился в первом браке музыканта с Самантой Олит. В 2023 году Дрейвен начал сольную карьеру в жанрах рэпа и электронной музыки и выпустил дебютный сингл F_w_Me. До этого он играл в альт-метал-группе Chaos. В 2017 году Дрейвен снялся в ролике к Национальной неделе предотвращения самоубийств и призвал открыто обсуждать депрессию. Честер Беннингтон умер 20 июля 2017 года в возрасте 41 года. Трагедия произошла в доме музыканта в пригороде Лос-Анджелеса.

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