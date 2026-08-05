Россиян в 2026 году ждут ещё две короткие рабочие недели

Россиян ждут ещё две сокращённые рабочие недели в ноябре и декабре 2026 года. Об этом сообщила доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет РИА «Новости».

Первую сокращённую неделю сформирует День народного единства. В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду. Вторая короткая неделя придётся на конец декабря. Россияне будут работать только три дня — с 28 по 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в феврале 2027 года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила такой график празднованием Дня защитника Отечества. Суббота, 20 февраля, станет рабочей, однако продолжительность смены сократят на один час. Затем жители страны получат три выходных дня в честь 23 Февраля.